Il coronavirus ferma in parte la Serie A ed è polemica

Serie A stravolta dal coronavirus: le polemiche si moltiplicano e alcune partite si rinviano per evitare inutili assembramenti, cinque gare su dieci non si giocano e si grida allo scandalo per un campionato falsato. In particolare alle accuse dell’Inter e di Beppe Marotta, foto, (l’ad dell’Inter aveva parlato di “campionato falsato, alterato nei suoi equilibri”, con un evidente danno per i nerazzurri) giunge rapida la risposta della Lega con il presidente Paolo Dal Pino: “Venerdì l’ad De Siervo e io abbiamo proposto all’Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputare la partita a porte aperte. L’Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività o campionato falsato”. Senza entrare nel merito della questione resta comunque valida la replica di Marotta: “Una proposta impraticabile e quasi provocatoria perché sarebbe andato contro la logica della tutela della salute pubblica presupporre la scomparsa dell’allarme nel giro di sole 24 ore”.

Tra il botta e risposta Lega-Marotta festeggia la Lazio, prima in classifica

Dopo aver escluso la possibilità di giocare a porte chiuse, la Lega di Serie A ha optato per il rinvio di alcuni match per evitare un danno di immagine oltre che economico. Le continue polemiche e le discutibili dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti di importanti società, che investono la Serie A, sicuramente peggiorano una situazione già complicata e difficile da gestire a livello nazionale. Tuttavia tra le polemiche, i rinvii e le discussioni emerge la gioia immensa della Lazio e del suo allenatore Inzaghi che, con l’ennesima vittoria e approfittando del rinvio del big match tra Juventus e Inter, conquistano la vetta solitaria della classifica di Seria A concretizzando almeno per il momento la supremazia sugli avversari.

In Serie A festeggia la Lazio in vetta alla classifica, bene anche l’Atalanta

Con nove gare da recuperare perché rinviate nelle ultime due giornate di Serie A, la sola a festeggiare è la Lazio che in un momento di crisi gode per la vittoria e la vetta della classifica. “Non succede, ma se succede…” è ormai il motto dei biancocelesti sempre più lanciati in questo campionato. Con la vittoria per 2-0 sul Bologna, la squadra di Inzaghi si conferma squadra solida e forte, nonostante i due gol annullati al Bologna dopo consultazione Var. Evitando polemiche e discussioni, almeno questa volta, Inzaghi si gode il bel momento e sogna già la tanto attesa festa scudetto.

Ottima prova anche dell’Atalanta che infligge una dura sconfitta al Lecce. Il 7-2 permette ai bergamaschi di consolidare il quarto posto con orgoglio e serenità. Con la tripletta di Zapata, l’autogol di Donati e le reti di Ilicic, Muriel e Malinovskyi la Dea annienta le reti di Saponara e Donati disputando una gara perfetta, divertente e mai in discussione.

Belle vittorie anche per Napoli e Roma

Il Napoli batte 2-1 il Torino e mette pressione alla Roma portandosi a -3 dai giallorossi. Dopo il pareggio in Champions League il Napoli si fa valere anche in campionato conquistando una importante vittoria. I gol di Manolas e Di Lorenzo annullano la rete di Edera e portano i partenopei a quota 39.

La Roma risponde al Napoli battendo 4-3 un Cagliari agguerrito e pericolosissimo. Due doppiette, una di Kalinic per la Roma e l’altra con Joao Pedro per il Cagliari il match si infiamma. La partita è bella e divertente e a parte le belle doppiette messe a segno e le traverse dei giallorossi, a mantenere alta l’attenzione sono i gol di Kluivert, Mkhitaryan e Pereiro. Un match avvincente dunque che vede la Roma vittoriosa d’un soffio, con tanto sacrificio e un po’ di fortuna.

Fonte foto eurosport.com